شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ثلاثية الشحات ومعلول فى الذئاب تعلن تتويج الأهلى بالدوري رقم 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف فى لقاء مؤجل من الجولة 33 لمسابقة الدوري ليعلن تتويجه بطلا للدوري لموسم 2018 - 2019 فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 2019.

وبذلك أضاف الاهلى اللقب رقم 41 فى تاريخه، وافتتح أهداف الأهلى على معلول فى الدقيقة 25 من أحداث المباراة، وسجل حسين الشحات الهدفين الثانى والثالث فى الدقائق 64 و71، ورفع الأهلى رصيده للنقطة 77 ليتوج بطلا للدورى الممتاز بشكل رسمى بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثانى.

واستفاد الأهلى من سقوط الزمالك متعادلا فى المباراة الماضية أمام الجونة بملعب الأخير 2-2، ليتوج بالدورى رسمياً بعد فوزه على ذئاب الجبل دون النظر لنتيجة مباراته أمام الزمالك.

ويعد الدرع رقم 41 هو الأغلى فى تاريخ الأهلى فلقد جاء بعد واحد من أطول المواسم وأصعبها بتاريخ الدورى العام، واستطاع المارد الأحمر أن يعود بريمونتادا تاريخية للفريق الأحمر ليتوج باللقب المفضل لدى عشاق القلعة الحمراء تحت شعار نحن فريق لا يعرف المستحيل.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.