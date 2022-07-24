شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثى فى قائمة هدافى الدوري قبل ختام الجولة الـ 26 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور صراع ساخن بين أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومروان حمدى نجم سموحة و مابولولو نجم الاتحاد السكندرى على صدارة هدافى بطولة الدوري المصرى قبل ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتازبإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الاسماعيلى مع بيراميدز والاهلى مع الجونة ، والزمالك مع سموحة.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (12 هدفاً).

جون إيبوكا "إنبى" (10 أهداف).

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.