شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والجونة اليوم الأحد 24 / 7 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة والنصف مساء اليوم الاحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والجونة باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الأهلى والجونة في الدوري

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

متعب الهداف وعاشور الأكثر مشاركة

يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور كابتن الأهلى هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

رقم قياسى فى مواجهات الأهلى والجونة

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الاهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والجونة فى الدوري

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بالجولة الأخيرة للدوري بهدفين دون رد ثم خسارة لقب كأس مصر في المباراة النهائية لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف ، في المقابل حقق الجونة انتصاراً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.

التعادل السلبى شعار المواجهة الاخيرة بين الاهلى والجونة

وشهدت المباراة الاخيرة بين الاهلى والجونة فى الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادلا سلبياً بين الفريقين.