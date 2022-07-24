شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد شحتة الإسكندرانى صانع شعبية "زعيم الثغر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الاحد ذكرى ميلاد شحاتة عبد الرحيم أو "شحتة الإسكندرانى"، كما تلقبه جماهير الاتحاد السكندرى، والذى ولد فى 24 يوليو 1944 بالحضرة فى الإسكندرية ويعد أحد هذه المواهب الفزة التى ذاع صيتها مع زعيم الثغر.

ارتبط شحتة بكرة القدم ونادى الاتحاد السكندرى منذ الصغر، وبدأ لعب الكرة الشراب فى حى كليوباترا وبعد ذلك مع فرق المدارس بمراحلها.

وفى عام 1960 انضم لأشبال نادى الاتحاد تحت 16 سنة واختاره الراحل سيد حودة بعد عام من التدريب مع الفريق الاول، ولعب شحتة الإسكندرانى أول مباراة له مع الفريق الأول فى 1962 وكانت أمام نادى السويس بملعبه وانتهت بتعادل الفريقين 1/1 وسجل شحتة هدف التعادل لفريقه ثم توالت بعد ذلك مشاركات شحتة مع الفريق الأول.

انضم شحتة الإسكندرانى لصفوف منتخب مصر عام 1964 وشارك فى اول مباراة له مع المنتخب وكانت ضد بلغاريا ثم ضد ألمانيا واستمر مع المنتخب حتى عام 1974 ولعب ضمن منتخب مصر فى تصفيات الاوليمبية وتصفيات كاس العالم 1970.

لعب شحتة بطولة كأس مصر عام 1973 حين فاز الاتحاد على الاهلى فى 2/1 و قد سجل الخطيب هدف الاهلى ثم سجل شحته هدف التعادل فى مرمى اكرامى من تسديدة قوية من 30 ياردة وسجل الجارم هدف الفوز.

وفى بطولة كأس مصر أيضاً عام 1976 وأمام الاهلى، استطاع شحته أن يقود الاتحاد لفوز جديد بهدف نظيف سجله طلعت يوسف والذى تسبب فيه شحته بعد ان سدد ضربة حرة مباشرة فارتدت من العارضة ليسجل منها طلعت هدف الفوز و البطولة.

ومع منتخب مصر، حصد شحته المركز الاول فى بطولة كأس فلسطين عام 1970، والمركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1970 بالسودان، والمركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1972 بنيجيريا، المركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الافريقية عا 1974 بالقاهرة، المركز الثالث فى بطولة البحر الابيض المتوسط عام 1974 بازمير.

نظراً لمهاراته الفردية وتسديداته القوية بعيدة المدى فقد كانت أكبر الاندية المصرية تستعين بشحتة الإسكندرانى فى صفوفها كضيف شرف سواء فى مبارياتها الودية الدولية او رحلاتها الخارجية وكان شحتة بالفعل خير سفير لكرة القدم السكندرية، حيث شارك مع النادى الإسماعيلى فى رحلته إلى دول الخليج العربى، ومع النادى الأولمبى فى رحلته إلى ليبيا، ومع منتخب الشرطة فى دورة الشرطة الدولية ببغداد، وفى عام 1969 شارك مع نادى الإسماعيلى مرة أخرى فى رحلته إلى ألمانيا وتعادل يومها 1/1 مع نادى بريمن بطل دورى ألمانيا.

وفى عام 1972 تم اختياره ضمن صفوف منتخب أفريقيا فى بطولة كأس العالم المصغرة بالبرازيل والتى كانت تضم منتخبات (الارجنتين – فرنسا – كولومبيا – منتخب أمريكا الوسطى) وتكرر الأمر فى عام 1973.