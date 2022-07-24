شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي في مباراة الجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عن الأهلي عدد كبير من لاعبيه قبل مباراته ضد الجونة اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، لظروف الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الجونة، طاهر محمد إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وبيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر واليو ديانج، فيما يغيب محمد محمود وبدر بانون وزياد طارق لأسباب فنية.

فيما استعاد الأهلي جهود الثنائي لويس ميكيسوني ومحمود وحيد، اللذين ابتعدا عن المشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

و أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري".