شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول ترتيب الدوري المصرى قبل مباريات "أهل القمة" الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، اليوم الاحد بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الاسماعيلى مع بيراميدز والاهلى مع الجونة وأخيراً الزمالك مع سموحة.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.