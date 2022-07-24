شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رمضان السيد يقود الأهلى للفوز على الإسماعيلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد سجله رمضان السيد في المباراة التى أقيمت باستاد غزل المحلة فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الثالث على التوالى فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 1984.

وكان الأهلى قد فاز على الإسماعيلى فى نفس الدور 1983 بنفس النتيجة بالإسكندرية، وفى 1982 فاز الأهلى فى ربع النهائى بهدفين دون رد.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى لمباراة نصف نهائى كأس مصر مكونا من: أحمد شوبير، حمدى أبوراضي، محمود صالح، ضياء السيد، أسامة عرابي، علاء ميهوب، خالد جاد الله، محمد عامر "كابتن الفريق"، رمضان السيد، شريف عبدالمنعم (رضا الخطيب)، سمير فوزي.

فى حين شارك من الدارويش كلا من عصام الحسيني، وبديله الراحل على أغا، حمادة الرومي، صبرى المنياوى، طارق الصاوي، طارق زين، محسن هاشم، خالد القماش، حمدى نوح.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.