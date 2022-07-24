شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والجونة اليوم الأحد 24 / 7 / 2022 فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الجونة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

موعد مباراة الأهلي والجونة فى الدوري

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي والجونة فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة اليوم الاحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.