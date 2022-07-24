شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 / 7 / 2022 فى الدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاحد منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

موعد مباراة الاسماعيلى وبيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية، في اليوم الأخير ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة الاهلى والجونة فى الدوري

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

الدوري المصرى يقترب من النهاية والصراع يشتعل

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى اليوم الاحد، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.