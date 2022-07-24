شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أوباما مظلوم بسبب خطة فيريرا.. ولم نفاوض رمضان صبحي وعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن النادى لديه القدرة على شراء أى صفقة تفيد الفريق ويكون سوبر.

وقال أمير مرتضى، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "يوسف أوباما من أكتر اللاعبين المظلومين فى الفريق؛ لأن الخطة التى يلعب بها فيريرا لا تحتاج صانع ألعاب، وبيلعب حاليا فى مركز غير مركزه، وسيتم حسم مصيره بنهاية الموسم وفقا لرؤية فيريرا".

وأضاف: "نحن قادرون على شراء أى لاعب يفيد الفريق، والزمالك شاطر فى جلب اللاعبين بأقل ثمن، وتعاقدنا مع أشرف بن شرقى بـ400 ألف دولار وأحمد سيد زيزو بـ200 ألف دولار".

وتابع: "حمزة المثلوثى يتبقى له موسم واحد فى عقده ومن اللاعبين اللى اتظلمت وجت على نفسها علشان الزمالك وظل 7 أشهر بدون لعب، وسيتم تقييمه نهاية الموسم، وحمدى النقاز لن يعود للزمالك".

واستطرد: "الزمالك لم يصله أى إخطار من فاركو بتفعيل شراء محمد صبحى حتى الآن وننتظر حسم أمره، ولو اللاعب مش حابب يرجع يبقى ربنا يوفقه فى أى مكان".

واختتم أمير مرتضى حديثه قائلا: "لم نتحدث مع فيريرا عن ضم عبد الله السعيد أو رمضان صبحى، ولم نفاوض أيا منهما، والتعاقد مع أى لاعب سيكون وفقا للخطة التى سيلعب بها فيريرا".