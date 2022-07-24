شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق صفحة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة البنك الأهلي، ولتي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، استعداداً للقاء الهام والمرتقب للفريق أمام الزمالك، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 27.

وكان فيوتشر قد خسر من الزمالك في الدور الأول في لقاء مثير بنتيجة 3/2، حيث شهدت المباراة تقدم فيوتشر أولاً بهدفين نظيفين، قبل أن يعود الزمالك ويتعادل ويسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ووضع فريق فيوتشر نجمة فوق شعار النادى على قميص اللاعبين، بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية مؤخراً بعد الفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة النهائية للبطولة.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدت عليه إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.