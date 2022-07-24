زى النهارده.. تعادل أفريقى بين الأهلى والزمالك بهدف لكل فريق فى الجونة

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلى والزمالك بهدف لكل فريق فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا "2013" باستاد الجونة بالغردقة، فى القمة الأفريقية الثامنة فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 2013.

تقدم الزمالك مبكراً عن طريق أحمد جعفر فى الدقيقة الثامنة وتعادل الأهلى فى الشوط الثانى من ضربة جزاء نتيجة عرقلة أحمد عبد الظاهر، وسجل محمد أبوتريكة "هدفه رقم 12 فى الزمالك" فى الدقيقة "54"، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين بهدف بكل فريق.

الأهلى والزمالك دخلا المباراة بهدف الفوز فى الجولة الأولى وتحقيق انطلاقة جيدة فى دور المجموعات، لكن نظرا لظروف الملعب والأجواء الحارة والصيام، لم ينجح كل فريق فى تحقيق مبتغاه وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك بقيادة حلمى طولان: عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير، محمود فتح الله، صلاح سليمان، محمد عبد الشافى، عمر جابر (أحمد حسن كامل)، إسلام عوض (هانى سعيد)، نور السيد، محمد إبراهيم أبواليزيد( محمود عبدالرازق شيكابالا)، أحمد عيد عبدالملك، أحمد جعفر.

تشكيل الاهلى بقيادة محمد يوسف: شريف إكرامى، أحمد فتحى، وائل جمعة "كابتن الفريق)، سعد الدين سمير، سيد معوض، حسام عاشور، شهاب الدين أحمد، عبدالله السعيد (السيد حمدى)، محمد أبوتريكة، وليد سليمان (رامى ربيعة)، أحمد عبدالظاهر (محمود حسن تريزيجيه).

وبعد هذه المباراة نجح الأهلى فى جمع 11 نقطة من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مباراتين وخسارة مباراة وحيدة تأهل بعد ذلك حتى فاز باللقب، فيما احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز فى مباراتين والتعادل فى واحدة وخسارة 3 مباريات وودع البطولة.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.