شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيدات المغرب أضعن الحلم العربي.. جنوب إفريقيا بطلة كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحرز منتخب جنوب إفريقيا لقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على سيدات المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط، بهدفين مقابل هدف.

وكانت سيدات المغرب على أعتاب تحقيق أول لقب له في كأس أمم إفريقيا للسيدات، وأول لقب عربي بشكل عام في تاريخ البطولة.

المغرب وجنوب إفريقيا

وبلغ المنتخب المغربي للسيدات النهائي إثر فوزه على نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لكلا منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

في المقابل، تأهل منتخب جنوب إفريقيا للمباراة النهائية بعد فوزه على زامبيا في المربع الذهبي بهدف دون رد.



أحداث المباراة

المغرب وجنوب إفريقيا

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وسط أداء قوي من سيدات المغرب، قبل أن يقلب الضيوف الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني.

وتقدمت جنوب إفريقيا بالهدف الأول عبر اللاعبة هيلدا ماجايا في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، قبل أن تضيف اللاعبة نفسها الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وقلص المنتخب المغربي الفارق بتسجيل الهدف الأول الذي أحرزته اللاعبة روسيلا في الدقيقة 80، لكنه لم يكن كافيا لتحقيق الحلم، ليخسر المنتخب العربي فرصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.



المغرب إلى كأس العالم

منتخب المغرب للسيدات

ورغم خسارة النهائي، كانت هذه البطولة تاريخية للبلد المضيف إذ يصل إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي للسيدات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة بنسختها المقبلة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بمجرد وصوله إلى نصف النهائي.



بطل جديد يكسر هيمنة نيجيريا

منتخب جنوب إفريقيا

وأفرز النهائي بطلًا جديدًا للقارة بعدما سيطرت نيجيريا على اللقب في 11 نسخة من أصل 13، لكنها خرجت في نصف النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

منتخب جنوب إفريقيا

وباتت جنوب إفريقيا ثالثة بطلة للقارة السمراء منذ انطلاق البطولة عام 1991، إلى جانب نيجيريا وغينيا الاستوائية التي فازت باللقب مرتين عامي 2008 2012.

