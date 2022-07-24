شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، اليوم الأحد بإقامة ثلاثة لقاءات بعد إفتتاح الجولة مساء الخميس بمباراة إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندري باستاد بتروسبورت ثم إقامة ثلاثة لقاءات قوية مساء الجمعة ومباراتين أمس السبت، ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

الإسماعيلى & بيراميدز..6.30 مساءاً على ستاد الاسماعيلية

مواعيد مباريات الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري المصرى

الاهلى & الجونة..6.30 مساءاً على ستاد الاهلى والسلام

الزمالك & سموحة..9 مساءاً على ستاد القاهرة الدولى

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.