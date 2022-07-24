شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يشكو النقص العدد للاعبي أسوان في معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق أسوان معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا للدوري للممتاز في أجواء من الحماس الكبير للاعبين، تحت القيادة الفنية للمدرب الجديد ربيع ياسين الذى تعاقد معه النادي لقيادة الفريق في دوري الأضواء.

واشتكى ربيع ياسين من النقص العددي للاعبين في المعسكر، حيث يؤدي 17 لاعبًا فقط التدريبات في انتظار حسم باقي الصفقات للموسم الجديد.

وطالب ربيع ياسين إدارة النادي بسرعة حسم الصفقات لدخول باقي اللاعبين في أجواء الاستعداد للموسم الجديد، وخلق حالة من الانسجام بين كل أفراد الفريق.

وينتظر أن يعقد أسوان أكثر من 10 صفقات في الفترة المقبلة، بعدما نجح في ضم 3 لاعبين هم ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم لاعب الداخلية، ومحمد عصام الغندور حارس الإنتاج الحربي.



تدريبات أسوان (1)



تدريبات أسوان (2)



تدريبات أسوان (3)