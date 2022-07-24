شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: 110 آلاف جنيه لكل لاعب بالزمالك مكافآت الفوز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن اللائحة التي أعدتها اللجان السابقة غير عادلة؛ لأنها نصت على حصول اللاعبين المشاركين في نهائي كأس مصر فقط على المكافآت.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه قرر إلغاء تلك اللائحة، وسيحصل جميع اللاعبين على نفس المكافأة، والتي تصل لـ110 آلاف جنيه لكل لاعب.