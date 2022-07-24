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رئيس الزمالك: 110 آلاف جنيه لكل لاعب بالزمالك مكافآت الفوز بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن اللائحة التي أعدتها اللجان السابقة غير عادلة؛ لأنها نصت على حصول اللاعبين المشاركين في نهائي كأس مصر فقط على المكافآت.

 

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه قرر إلغاء تلك اللائحة، وسيحصل جميع اللاعبين على نفس المكافأة، والتي تصل لـ110 آلاف جنيه لكل لاعب.

 

وأضاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن جميع المكافآت موحدة فى جميع الألعاب الجماعية بالنادى، وذلك لتحفيز اللاعبين. 

 

وأوضح مرتضى منصور أن هناك تشجيعا للاعبى الفرق الجماعية، وتم تسديد جميع مستحقات اللاعبين بالألعاب الجماعية بنادى الزمالك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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