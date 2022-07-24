شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعرض تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلى قبل مباراة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى لنادى بيراميدز، تاريخ مواجهات الفريق مع الإسماعيلى قبل مباراة الأحد، فى ملعب استاد الإسماعيلية في السادسة والنصف من مساء الأحد، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمى لبيراميدز على موقع "تويتر": إحصائيات لتاريخ مواجهة الفريقين قبل مباراة الأحد معلقا: "أرقام مبارياتنا مع الإسماعيلي في جميع المسابقات".

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.