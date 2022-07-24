شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري عن انتقال محمد بسام للزمالك: "اللي بيجدد مبيمشيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، حقيقة اقتراب محمد بسام، حارس مرمى الفريق، من الانتقال إلى الزمالك، رغم تجديد عقده مع الفريق العسكري خلال الأيام الماضية.

قال العشري، في تصريحات تليفزيونية: "فقدنا نقطتين هامتين ضد مصر المقاصة ولكن كان أمرا هاما ألا نخسر أيضا".

وأضاف: "ما كان ينقصنا أمام مصر المقاصة أن نُترجم الفرص التي تُسنح لنا إلى أهداف، وهذا لم نفعله الأمر الذي ساهم في التعادل، ومصر المقاصة اجتهد أيضا، والشوط الثاني كان أكثر حماسا، ونحن نسير بنفس النظام إذا لم نحقق الفوز لا نخسر".

وعن سر قوة طلائع الجيش تحت قيادته هذا الموسم قال: "قمنا بطفرة في الفريق، فكان الفريق في المراكز الثلاثة الأخيرة، وبعدما جئنا نجحنا في أن نعيد الفريق إلى المراكز التي تليق به، وكنا قريبين من التواجد في المركز الرابع وأمام الفرق الكُبرى، قدمنا مستوى ونتائج إيجابية، أمام الأهلي والزمالك وكذلك فيوتشر وبيراميدز".

وتابع: "اللي بيجدد مبيمشيش، إحنا جددنا لمحمد بسام عشان نحافظ على القوام الأساسي، واحنا مش بندور على بيع، احنا بندور اننا نعمل تاريخ للمكان وبالتالي لازم نحافظ على القوام الرئيسي ومن ضمن هذا القوام بسام، مهند لاشين بس اللي تم بيعه لفيوتشر، غير كدة احنا بنحافظ على القوام الأساسي".