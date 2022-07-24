شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: تعرضنا لظلم تحكيمى أمام فيوتشر.. وأهدرنا فرص التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على خسارة فريقه أمام فيوتشر قائلا: "نفس سيناريو مباراة الدور الأول يتكرر بطرد لاعب أمام فيوتشر واستمر فريق البنك الأهلي يلعب ناقصا منذ الدقيقة 15 من عمر شوط المباراة الأول".

وقال جلال، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادي عقب اللقاء: "الطرد غير مستحق لوجود خطأ لصالح فريق البنك الأهلي، وعقب الطرد احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء من الصعب احتسابها".

وأضاف المدير الفني: "فريق البنك الأهلي تعرض لظلم كبير وشهدت المباراة أحداث تحكيمية مؤسفة، ورغم كل هذه الأحداث ولكن فريق البنك الأهلي أضاع فرصا محققة كانت كفيلة بمعادلة النتيجة".

وتابع: "لاعب فريق فيوتشر عمر كمال عبد الواحد كان يجب علي الحكم طرده لارتكابه العديد من الأخطاء التي تستحق الإنذار".

وأتم: "عقب إنتهاء المباراة قدمت الشكر للاعبي الفريق علي الروح القتالية العالية رغم النقص العددي المبكر وطالبتهم بغلق صفحة مباراة فيوتشر والتركيز في مباراة بيراميدز القادمة".