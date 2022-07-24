شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: مبارياتنا المقبلة في الدوري لقاءات "كؤوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عيد مرازيق، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن إدارة النادي لم تحسم موقفه ومصيره في حالة هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.

قال عيد مرازيق في تصريحات تليفزيونية: "نحن نعمل في ظروف صعبة، وتعاقدت مع مصر المقاصة وأنا أعلم أنها مجازفة في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف: "نحن نعمل حتى نهاية الموسم، وعقدي مع المقاصة ممتد لموسم ونصف، ولكن سنرى ماذا سيحدث في المستقبل، وفقا لرؤية الإدارة، ولكن الإدارة لم تتحدث معي عن مصيري في حالة هبوط الفريق".

وتابع: "التركيز مع الفريق أولوية بالنسبة لي، وما زال هناك مباريات قادمة متبقية بالنسبة لنا وتركيزنا على تجميع النقاط".

وختم حديثه قائلا: "مباريات الفترة المقبلة في الدوري بالنسبة لنا مباريات كؤوس، ونحن ليس أمامنا فرص أخرى سوى تحقيق الفوز حتى التعادل، لن يفيدنا وهذا ما أبلغت به اللاعبين".