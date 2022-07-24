شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: نهنئ الزمالك بالكأس.. وسنستعد لمواجهته من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد الكريم، المدرب العام في الجهاز الفني لفريق فيوتشر، تهنئة خاصة إلى الزمالك بعد تتويجه بكأس مصر للموسم الماضي.

قال محمد عبد الكريم، في تصريحات تليفزيونية: "الفرق الكُبرى دوما لا تخسر مباراتين على التوالي، ولذلك كان بالنسبة لنا الأمر صعبا خلال الفترة الماضية بسبب الخسارة بشكل متتالي من الأهلي والإسماعيلي، ولذلك كان الفوز على البنك الأهلي هاما للغاية".

أضاف مدرب فيوتشر: "تراجعنا الفترة الأخيرة كان طبيعيا، كل فرق العالم، تتراجع، ولكن الأهم أننا عدنا وفوزنا على البنك الأهلي برباعية كان هاما ولدينا لاعبين رجال".

وتابع: "الجهاز الفني قادر على تجهيز جميع اللاعبين والعناصر لخوض المباريات بالشكل الأمثل".

وعن لقاء الزمالك المقبل في الدوري قال: "نبارك لنادي الزمالك على بطولة كأس مصر، وسنستعد بداية من الغد لمواجهة الزمالك الذي يمتلك جهاز فني قوي ولاعبين على أعلى مستوى".