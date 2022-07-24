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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 23 يوليو 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يتسلم قرار إيقاف الإسماعيلى عن القيد لحين سداد غرامة سعد الجزيرى، فيوتشر يكتسح البنك الأهلى برباعية ويستعيد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم.

اتحاد الكرة يتسلم قرار إيقاف الإسماعيلى عن القيد لحين سداد غرامة سعد الجزيرى

تلقى اتحاد الكرة خطاباً من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإيقاف النادى الإسماعيلى عن القيد بسبب عدم تسديد النادى لعقوبة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الدراويش السابق.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. غياب ديانج وعودة ميكيسونى

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.

المكافآت تنهال على لاعبى الزمالك عقب التتويج بالكأس على حساب الأهلى

حالة من الأفراح والسعادة عمت علي أرجاء نادي الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس مصر علي حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي علي استاد القاهرة، وحقق الزمالك خلالها الفوز بثنائية مقابل هدف.

ماذا طلب فيتوريا من سواريز وفيريرا عقب نهائي كأس مصر؟

حرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على مقابلة الثنائي سواريز وفيريرا مدربي الأهلي والزمالك عقب مباراة نهائي كأس مصر والتي حضرها من المقصورة الرئيسية وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف للفريق الأبيض.

طلائع الجيش يكتفى بتعادل سلبى مع المقاصة بالدورى

تعادل طلائع الجيش مع المقاصة سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يفقد فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا جهود نجمه محمد صبحى حارس مرمى الفريق فى لقاء طلائع الجيش المقبل المقرر له السادسة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بسبب الإيقاف.

يحدد الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز موقف الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائي الفريق من مباراة المقاصة عقب لقاء الجونة غداً في الدوري.

شهد اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية الخامسة للسباحة القصيرة التى تقام بالمركز المائى للملعب الأوليمبى بمدينة وهران الجزائرية، سيطرة مصرية كبيرة على معظم السباقات التى تنافس فيها سباحو الدول المشاركة فى البطولة.