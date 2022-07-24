شكرا لقرائتكم خبر عن وقائع الاجتماع الفني لبطولة العالم للخماسي الحديث مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مساء اليوم السبت الاجتماع الفني لمنافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار التي تقام بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وأقيم الاجتماع بحضور مندوبي الفرق المشاركة في البطولة.

وبدأ الاجتماع الفني بالتأكد على حضور البعثات التي ستشارك في منافسات التتابع للرجال والمقررة صباح الأحد، ثم تبعها تعرف البعثات المشاركة على أماكن إقامة المنافسات والتحرك بين الملاعب المختلفة والتوقيتات الخاصة بالانتقال من مسابقة إلى الأخرى.

وتم التطرق إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال المنافسات والتي من المتوقع أن تصل إلى 31 درجة مئوية، حتى تعمل الأجهزة الفنية على تجهيز اللاعبين واللاعبات للبطولة، إلى جانب التذكير بالإجراءات الاحترازية المتبعة طوال أيام البطولة.

وأكدت 43 دولة مشاركتها في البطولة، بتواجد 470 مشاركا ما بين لاعبين، ومدربين، وإداريين إلى جانب رؤساء البعثات.

وكان من المقررا أن تقام في الصين لكن نظرا لعودة انتشار فيروس كورونا وارتفاع الحالات، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة بالإجماع خلال اجتماعه في مارس الماضي إسناد تنظيم البطولة إلى مصر.

وسيشارك المنتخب المصري في منافسات البطولة بـ11 لاعبا بواقع 6 لاعبين و5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.