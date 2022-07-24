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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 23 يوليو 2022 وهي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن العديد من الأخبار الرياضية المهمة ونستعرضها كالتالي:
قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. غياب ديانج وعودة ميكيسونى
أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.