القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 23 يوليو 2022 وهي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن العديد من الأخبار الرياضية المهمة ونستعرضها كالتالي:

قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. غياب ديانج وعودة ميكيسونى

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.