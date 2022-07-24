شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري بعد مباريات السبت 23 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت مباراتين في افتتاح الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري المصري؛ الأولى جمعت طلائع الجيش مع المقاصة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، والثانية جمعت فيوتشر مع البنك الأهلي على استاد بتروسبورت.

وجاءت نتائج مباريات الدوري المصري بعد مباريات السبت 23 / 7 / 2022 كالتالي:

فيوتشر يكتسح البنك الأهلى برباعية ويستعيد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم

حقق فريق فيوتشر فوزًا عريضًا على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.

تقدم فيوتشر عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 28، بعدها بدقيقتين نجح محمد هلال في التسجيل من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق البنك الأهلي لتخترق الشباك، لكن في الدقيقة 40 عاد سعد سمير ليضع فيوتشر في المقدمة من جديدة.

في الشوط الثاني سجل أحمد عاطف وأحمد رفعت هدفي فيوتشر الثالث والرابع، وجاء الهدف الثالث بعد تمريرة طولية رائعة من محمود مرعي من وسط الملعب إلى أحمد رفعت الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، فيما جاء الرابع بعد تبادل كرة رائع بين محمد فاروق وأحمد رفعت ليسدد الأخير كرة يسارية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لحارس مرمى البنك الأهلي لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر الذى استعاد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم، المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السابع بجدول الدورى، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.