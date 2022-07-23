الخطيب يحسم الموقف: اللي مش قد فانلة الأهلي يمشي

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث سعد شلبي، المدير التنفيذي في النادي الأهلي، عن الكواليس الأخيرة داخل الفريق الأول لكرة القدم، عقب السقوط أمام نادي الزمالك وخسارة لقب كأس مصر.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: البعض يُصدر أن النادي الأهلي يعلن بيانات فقط، ويمكن أن نذكر الموقف وقت الأزمة مع كاف، والتفرقة بين البيان وتوضيح الموقف والكشف عن الخطوات المتبعة.

تابع: هناك تربص شديد بالنادي الأهلي من بعض المنصات الإعلامية، أين كان من يتحدث عن سيد عبد الحفيظ وعدم دخوله للممر الشرفي عندما تم التحدث عنه بأمور مشينة؟ أين كان هؤلاء؟، هناك بعض المنصات الإعلامية شغلها الشاغل إظهار ضعف النادي الأهلي.

واصل: لاعبو الأهلي يعانون خاصة أنهم يشاركون في جميع البطولات لمدة 3 مواسم بشكل متواصل، كما أن الفريق يصل للمراحل النهائية من البطولات الإفريقية بشكل مستمر.

أضاف: الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك، وقال بوضوح “اللي مش قد فانلة الأهلي يمشي”، موضحًا: من لا يستطيع تقديم كل ما لديه من أجل الفريق، لن يكون له مكان داخل الأهلي.

وأوضح: الخطيب قال للاعبي الأهلي، إننا لن نصدر للجماهير مبررات بعد الهزيمة من الزمالك، وبشأن العقوبات تم تطبيق اللوائح بعد خسارة كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين خاضوا المران أمس بشكل طبيعي.

وأردف: الخطيب طالب المدير الفني على تقييم المعارين من أجل تحديد العائدين بالموسم المقبل، بالإضافة إلى تعقيبه على اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي، فضلًا عن تقييم المحترفين وحسم موقفهم من الاستمرار بالموسم المقبل، وعقب الجلسة تواصل الخطيب مع ياسين منصور، رئيس شركة الكرة، بشأن ملف الصفقات.