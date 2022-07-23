«رسالة شديدة اللهجة للمعترضين» .. الأهلي : أين كانوا عندما تعرض سيد عبد الحفيظ لاتهامات وتجريح

الشارقة - اميمة ياسر - أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الممر الشرفي في نهائي الكأس مجرد بورتوكول لا توجد أي قواعد تحكمه، والبعض هاجم سيد عبد الحفيظ بشكل كبير لأنه لم يمر به.

وقال سعد شلبي :" هناك حالة تربص شديد بالنادي الأهلي من بعض المنصات الإعلامية".

وأضاف سعد شلبي:" من يتحدث عن عدم دخول سيد عبد الحفيظ للممر الشرفي أين كانوا عندما تعرض سيد عبد الحفيظ لاتهامات وتجريح ".

وتابع سعد شلبي:" سيد عبد الحفيظ التزم بالسلوك الرياضي وعبر بحرية شخصية على ما تعرض له من إهانة ولم يخرج عن النص ".

وأكمل سعد شلبي:" البعض يقول إن النادي الأهلي منشغل بإصدار بيانات رسمية فقط وهذا غير صحيح لكن النادي الاهلي منشغل بأعماله اليومية ".