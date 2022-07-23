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«رسالة شديدة اللهجة للمعترضين» .. الأهلي : أين كانوا عندما تعرض سيد عبد الحفيظ لاتهامات وتجريح

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الممر الشرفي في نهائي الكأس مجرد بورتوكول لا توجد أي قواعد تحكمه، والبعض هاجم سيد عبد الحفيظ بشكل كبير لأنه لم يمر به.

وقال  سعد شلبي :" هناك حالة تربص شديد بالنادي الأهلي من بعض المنصات الإعلامية".

وأضاف سعد شلبي:"  من يتحدث عن عدم  دخول سيد عبد الحفيظ للممر الشرفي  أين كانوا عندما تعرض سيد عبد الحفيظ لاتهامات وتجريح ".

وتابع سعد شلبي:" سيد عبد الحفيظ التزم بالسلوك الرياضي وعبر بحرية شخصية على ما تعرض له من إهانة ولم يخرج عن النص ".

وأكمل سعد شلبي:"  البعض يقول إن النادي الأهلي منشغل بإصدار بيانات رسمية فقط وهذا غير صحيح لكن النادي الاهلي منشغل بأعماله اليومية ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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