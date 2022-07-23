شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 23 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 23 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، إعلان قائمة مباراة الجونة غدا الأحد، وتحديد مدة غياب اللاعبين المصابين في صفوف الأهلي.
أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري".
أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابة أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق.
ويخضع أحمد نبيل كوكا لفترة تأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي.
يعود طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد غياب 3 أسابيع للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يخوض اللاعب تدريبات تأهيلية منتظمة خلال هذه الفترة للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.
ويسير طاهر محمد طاهر في برنامجه التأهيلي بشكل منتظم للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد 3 أسابيع.
يبدأ محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس الماضي باستاد القاهرة الدولي.
ووفقا للموقع الرسمى للأهلى، يحتاج محمد شريف إلى فترة تأهيل تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.
شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من تدريبات الفريق الجماعية أمس، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خاضه الفترة الماضية للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.
وأنهى بيرسي تاو البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق للتعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري.
يخضع عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحوصات وقياسات بدنية جديدة بعد نحو شهر من الآن لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.
ويتابع الجهاز الطبي للأهلي البرنامج التأهيلي الذي يخوضه عمار حمدي في إطار تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، حيث يخضع للقياسات البدنية والفحوصات بعد نحو 30 يومًا لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.
أصبح الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباريات الفريق بشكل رسمي، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية وتماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الركبة.
وشارك لويس ميكيسوني في تدريبات الأهلي الجماعية، وبات لائقًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.
بدأ أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي المشاركة في أجزاء من تدريبات الفريق ضمن مراحل تأهيله من إصابته الأخيرة التى أجرى على أثرها جراحة الرباط الصليبي.
وجاءت مشاركة أكرم توفيق في جزء من تدريبات الأهلي منذ خمسة أيام وفقاً للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب حالياً قبل المشاركة في الدريبات الجماعية بشكل كامل بعد شهر من الأن تقريباً.