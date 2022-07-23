شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكتسح البنك الأهلى برباعية ويستعيد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر فوزًا عريضًا على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.

تقدم فيوتشر عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 28، بعدها بدقيقتين نجح محمد هلال في التسجيل من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق البنك الأهلي لتخترق الشباك، لكن في الدقيقة 40 عاد سعد سمير ليضع فيوتشر في المقدمة من جديدة.

في الشوط الثاني سجل أحمد عاطف وأحمد رفعت هدفي فيوتشر الثالث والرابع، وجاء الهدف الثالث بعد تمريرة طولية رائعة من محمود مرعي من وسط الملعب إلى أحمد رفعت الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، فيما جاء الرابع بعد تبادل كرة رائع بين محمد فاروق وأحمد رفعت ليسدد الأخير كرة يسارية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لحارس مرمى البنك الأهلي لتسكن الشباك. بهذه النتيجة يحتل فيوتشر الذى استعاد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم، المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا. فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السابع بجدول الدورى، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع عمر كمال عبد الواحد وجوناثان نجويم وسعد سمير ومحمود مرعي، وفي الوسط غنام محمد وكريم نيدفيد ومحمد رضا بوبو، وفي الهجوم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمد هلال- أحمد سعيد - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود سيد - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل - محمد بسيوني - فادي فريد".