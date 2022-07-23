شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للسلاح يكرم بريزنتيشن سبورت ويثني على تنظيم بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، على تكريم سيف الوزيري رئيس شركة بريزنتيشن سبورت، وذلك على الجهود المبذولة لإخراج بطولة العالم للسلاح بهذا الشكل المشرف.

شهدت الفعاليات الختامية للبطولة تكريم اللجنة الأوليمبية وشركة بريزنتيشن للاتحاد المصري للسلاح على حسن التنظيم والتعاون المثمر فى نجاح البطولة التى لاقت إشادة جميع اللاعبين والوفود المشاركة.

جاء ذلك خلال حفل ختام البطولة الذى حضره سيف الوزيري رئيس شركة بريزنتيشن، ومحمد سعيد مازن، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية، وممثلو الاتحاد الدولى والاتحاد المصرى للسلاح.

وقامت وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للسلاح، واللجنة الأوليمبية بإهداء أعضاء الاتحاد الدولي بعض من الهدايا التذكارية على هيئة التحف الفرعونية.

وقدمت الدولة المصرية كامل الدعم لبطولة العالم للسلاح، وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات من خلال اللجنة العليا المنظمة المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة، وتضافر الجهود بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجهات والوزارات المعنية واللجنة المنظمة؛ سعيا لتنظيم البطولة على أعلى مستوى، وتحقيق النجاح الباهر لها على غرار البطولات الدولية الكبرى التي تستضيفها مصر.

وأقيمت فاعليات البطولة في الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى بمشاركة 1060 لاعبا ولاعبة من 105 دول، واحتضنت المنافسات الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.