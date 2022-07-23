شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا سكرتير لجنة الحكام يحصل على دبلومة الإدارة الرياضية من الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الحكم الدولي أحمد أبو العلا، سكرتير لجنة الحكام الرئيسية، على دبلومة الإدارة الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي الفيفا، بحضور الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، وعمرو محب مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، والدكتور أشرف الميداني، والدكتور نصر عزام وبيير ممثل الاتحاد الدولي الفيفا.

وكان عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، وسعد سمير كابتن الفريق قد تخرجا، من برنامج الفيفا والمركز الدولي للدراسات الرياضية في الإدارة الرياضية من جامعة القاهرة.

وشارك عبد الظاهر السقا وسعد سمير، في دورة الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتهدف الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية إلى تزويد المتخصصين والمهنيين في الإدارة الرياضية بالمعارف والمهارات الضرورية للإدارة الكفؤة والفعالة للأحداث والمؤسسات الرياضية من خلال التكيف مع السياق البيئي الذي يعملون فيه، وتشهد الدورة مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية.