شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت وعاطف يسجلان الهدفين الثالث والرابع لفيوتشر في مرمى البنك الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عاطف وأحمد رفعت هدفي فيوتشر الثالث والرابع في مرمى البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد بتروسبورت.

جاء الهدف الثالث بعد تمريرة طولية رائعة من محمود مرعي من وسط الملعب إلى أحمد رفعت الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

فيما جاء الرابع بعد تبادل كرة رائع بين محمد فاروق وأحمد رفعت ليسدد الأخير كرة يسارية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لحارس مرمى البنك الأهلي لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع عمر كمال عبد الواحد وجوناثان نجويم وسعد سمير ومحمود مرعي، وفي الوسط غنام محمد وكريم نيدفيد ومحمد رضا بوبو، وفي الهجوم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمد هلال- أحمد سعيد - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود سيد - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل - محمد بسيوني - فادي فريد.