شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة الزمالك وسموحة بالدورى العام غدا الأحد.

وأعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي سموحة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا، في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الزمالك كالتالي: عمر صلاح، حسين تيمور، أحمد عبد التمساح، خالد عبد الفتاح، أحمد جمال، أحمد حكم، رجب نبيل، محمد عبدالعاطي، مصطفى الخواجة، محمد كناريا، أبو بكر ليادي، عبد الكبير الوادي، مروان حمدي، اليا سيلا، فهد جمعة، شريف رضا، أحمد بيكهام، محمد شكري، على الملواني، مهاب أشرف، إسماعيل أشرف، محمد سعيد.

ويعاني سموحة من العديد من الغيابات في مباراة الزمالك بغياب كل من الهاني سليمان، حليمو، بجانب حمدى علاء الموقوف مباراتين بعد الطرد أمام الإسماعيلي في المباراة الماضية التي خسرها الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى رصيد 39 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 32 هدفا.