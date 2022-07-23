شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي والجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي والجونة غدا الأحد بالدورى العام إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

واستقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إعادة حسام حسن، مهاجم الفريق، للتشكيل الأساسى بداية من مواجهة الجونة، وذلك لتعويض غياب محمد شريف الذى تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الضامة، وهو ما يبعده عن الملاعب مدة تزيد على الشهر.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فى سياق متصل، بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة، بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.