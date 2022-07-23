شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تؤكد إصابة "مابولولو" بتمزق بالعضلة الأمامية وغيابه أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر من الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري، إن الأشعة التي أجراها الكونغولي مابولولو مهاجم زعيم الثغر، أكدت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وهي نفس الإصابة السابقة، ولكن في مكان مختلف عن المكان الأول.

وتأكد غياب مابولولو عن مباراتى انبي وطلائع الجيش القادمتين ضمن الجولتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة، ولحين إشعار آخر، يقرر بعدها الجهاز الطبي مدة غيابه ومدى احتياج اللاعب من وقت لاستكمال العلاج.

وعن سبب معاودة الإصابة للاعب مابولولو بتمزق في العضلة الأمامية أكد أن الإصابة من الممكن أن تكون لعدة أسباب من اندفاع بدني أو حمل تدريبي زائد أو من عادات اللاعب، مثل السهر ووقت النوم وعدم جاهزية من التهيئة النفسية كلها عوامل تؤدى للإصابة، ولكنه فجر مفاجأة بقوله إن إصابة مابولولو ستخضع للدراسة والبحث.

وأشار إلى أن الإصابة مؤخرا جاءت نتيجة محاولة اللاعب تسديد كرة مباشرة في وضع تشريحي للاعب غير مهيأ للتسديد، وبذلك كانت المفاجأة للعضلة، موضحا أن اللاعب حاول بعد أن شعر بتحسن نوعا ما في نزول التدريب، ولكن الجهاز الطبي منعه لعدم تفاقم الإصابة.