شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت وعاطف وفاروق يقودون هجوم فيوتشر أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشرعن تشكيلة الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع عمر كمال عبد الواحد وجوناثان نجويم وسعد سمير ومحمود مرعي، وفي الوسط غنام محمد وكريم نيدفيد ومحمد رضا بوبو، وفي الهجوم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمد هلال- أحمد سعيد - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود سيد - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل - محمد بسيوني - فادي فريد".