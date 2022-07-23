شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يسجل أول أهدافه هذا الموسم بقميص فيوتشر في الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع سعد سمير على أول أهدافه هذا الموسم في بطولة الدوري العام، إذ سجل هدف فريقه الثاني في مرمى البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد بتروسبورت.

جاء الهدف من كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فريق فيوتشر عن طريق جوزيف نجويم ليقابلها سعد سمير برأسية رائعة داخل الشباك.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع عمر كمال عبد الواحد وجوناثان نجويم وسعد سمير ومحمود مرعي، وفي الوسط غنام محمد وكريم نيدفيد ومحمد رضا بوبو، وفي الهجوم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمد هلال- أحمد سعيد - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود سيد - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل - محمد بسيوني - فادي فريد".