شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على البنك الأهلي 2 - 1 في شوط أول مثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق فيوتشر الشوط الأول أمام البنك الأهلي متقدما بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد بتروسبورت.

تقدم فيوتشر عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 28، بعدها بدقيقتين نجح محمد هلال في التسجيل من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق البنك الأهلي لتخترق الشباك، لكن في الدقيقة 40 عاد سعد سمير ليضع فيوتشر في المقدمة من جديدة.

وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة، أهمها طرد أسامة إبراهيم مدافع البنك الأهلي في الدقيقة 20، وضرة جزاء فيوتشر التي جاء منها الهدف الأول.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع عمر كمال عبد الواحد وجوناثان نجويم وسعد سمير ومحمود مرعي، وفي الوسط غنام محمد وكريم نيدفيد ومحمد رضا بوبو، وفي الهجوم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمد هلال- أحمد سعيد - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: "أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود سيد - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل - محمد بسيوني - فادي فريد".