شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 23 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعض التجارب خلال التدريبات الجماعية، لإيجاد حلولاً لتعويض المغربى أشرف بن شرقي الذى رحل عن صفوف الفريق عقب التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب الأهلى.

وقام فيريرا بالدفع ببعض اللاعبين فى مركز الجناح بدلاً من بن شرقى، ويعد يوسف أوباما وسيد نيمار أبرز المرشحان لتعويض رحيل النجم المغربى، عن صفوف القلعة البيضاء.

يدخل فريق الزمالك الليلة معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتوج الفريق الابيض بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المكافآت تنهال على لاعبى الزمالك عقب التتويج بالكأس على حساب الأهلى