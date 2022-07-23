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أخبار الزمالك اليوم السبت 23 / 7 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعض التجارب خلال التدريبات الجماعية، لإيجاد حلولاً لتعويض المغربى أشرف بن شرقي الذى رحل عن صفوف الفريق عقب التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب الأهلى.

وقام فيريرا بالدفع ببعض اللاعبين فى مركز الجناح بدلاً من بن شرقى، ويعد يوسف أوباما وسيد أبرز المرشحان لتعويض رحيل النجم المغربى، عن صفوف القلعة البيضاء.

يدخل فريق الزمالك الليلة معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتوج الفريق الابيض بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

المكافآت تنهال على لاعبى الزمالك عقب التتويج بالكأس على حساب الأهلى

حالة من الأفراح والسعادة عمت علي أرجاء نادي الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس مصر علي حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي علي استاد القاهرة، وحقق الزمالك خلالها الفوز بثنائية مقابل هدف.

مجلس إدارة نادي الزمالك وعد اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة مع صرف مكافئات خاصة للاعبين عقب المجهود المبذول من جانب اللاعبين طوال الفترة الماضية، وتقديم مستوى مميز مع تحقيق انتصارات في البطولات المختلفة رغم الظروف التي يمر بها الفريق والنادي.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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