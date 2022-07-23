شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على البنك الأهلى عن طريق بوبو.. وهلال يتعادل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، هدف فريقه الأهلى في مرمى البنك الأهلي من ركلة جزاء بعد عرقلة كريم نيدفيد من أحمد ياسين، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد بتروسبورت.

وتعادل محمد هلال من ضربة حرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع عمر كمال عبد الواحد وجوناثان نجويم وسعد سمير ومحمود مرعي، وفي الوسط غنام محمد وكريم نيدفيد ومحمد رضا بوبو، وفي الهجوم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمد هلال- أحمد سعيد - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود سيد - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل - محمد بسيوني - فادي فريد".