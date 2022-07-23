شكرا لقرائتكم خبر عن طرد أسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي أمام فيوتشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أسامة إبراهيم، مدافع البنك الأهلي، بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على جوزيف جوناثان نجويم، لاعب فيوتشر، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع عمر كمال عبد الواحد وجوناثان نجويم وسعد سمير ومحمود مرعي، وفي الوسط غنام محمد وكريم نيدفيد ومحمد رضا بوبو، وفي الهجوم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمد هلال- أحمد سعيد - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: "أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود سيد - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل - محمد بسيوني - فادي فريد".