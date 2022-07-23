شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الرابعة.. أسوان يضم جناح سرقسطة الإسباني السابق في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو نادي أسوان، في إتمام التعاقد مع أحمد بلحاچ لاعب ريال سرقسطة الإسباني السابق، والذي يحمل الجنسية المغربية والإسبانية، في صفقة انتقال حر، ضمن خطة تدعيم أبناء الجنوب استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقّع صاحب الـ24 عاما على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين، حيث يجيد أحمد بلحاچ اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

ولعب بلحاچ لنادي ريال سرقسطة الإسباني قبل أن ينتقل لفريق انتر كلوب بطل أندورا، حيث أحرز معهم 8 أهداف وصنع 9، وشارك معهم مؤخرا في مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الآن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، للمشاركة بمسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، بمعسكر مغلق بالقاهرة، والممتد لنهاية يوليو الجاري، ومن المقرر انت ينتقل للمرحلة الثانية من خطة الإعداد بمعسكر جديد بالإسكندرية مطلع أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن نادي أسوان نجح في ضم الثلاثي، ماليك إيفونا المهاجم الجابوني لمدة موسمين، فضلا عن ضم الحارس محمد الغندور إعارة من الإنتاج الحربي لمدة موسم، ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية ثلاثة مواسم.