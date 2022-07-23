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منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره الأردني في بطولة كأس العرب للشباب 

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المنامة - ياسر ابراهيم - خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الأردني بنتيجة 1-0، مساء السبت على ملعب الأمير سلطان بن فهد في مدينة أبها ، وذلك في أول لقاءاته ضمن المجموعة الثانية لكأس العرب للشباب لكرة القدم. 

وسجل هدف الأردن الوحيد لاعبه يوسف حسان في الدقيقة 64. 

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط، بعدما تعادل في لقاء الجولة الأولى مع نظيره الإماراتي بنتيجة 1-1، فيما بقي منتخبنا الوطني من دون رصيد. 

ولم تحسم بعد صدارة المجموعة حيث يتبقى لقاء سيجمع الإمارات بمنتخبنا الوطني يوم الثلاثاء المقبل. 

وبحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، بحيث يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة. 

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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