منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره الأردني في بطولة كأس العرب للشباب 

المنامة - ياسر ابراهيم - خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الأردني بنتيجة 1-0، مساء السبت على ملعب الأمير سلطان بن فهد في مدينة أبها السعودية، وذلك في أول لقاءاته ضمن المجموعة الثانية لكأس العرب للشباب لكرة القدم.

وسجل هدف الأردن الوحيد لاعبه يوسف حسان في الدقيقة 64.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط، بعدما تعادل في لقاء الجولة الأولى مع نظيره الإماراتي بنتيجة 1-1، فيما بقي منتخبنا الوطني من دون رصيد.

ولم تحسم بعد صدارة المجموعة حيث يتبقى لقاء سيجمع الإمارات بمنتخبنا الوطني يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، بحيث يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي.