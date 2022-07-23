شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يطير لتركيا ويبحث عن مدافعين ومحور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغادر بعثة فريق الاتفاق صباح اليوم إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي بمنتجع فنار بخشه الرياضي بإسطنبول يستمر حتى الـ18 من أغسطس المقبل، وذلك استعدادا للموسم الجديد، بعد أن اختتم الفريق المرحلة الأولى من الإعداد بمدينة الدمام.

ومن المقرر أن يخوض الفريق بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون خلال معسكره الخارجي 6 وديات من أجل إعداد وتجهيز الفريق لمنافسات الموسم المقبل وتحسين الصورة المتواضعة التي مر بها بالموسم الماضي، بعد أن كان مهددا بالهبوط حتى الجولة الأخيرة، حيث سيتقدم البعثه الحارس البرازيلي الجديد باولو فيكتور الذي حل بديلا للجزائري رايس امبولحي، وكذلك الثلاثي التونسي نعيم السليتي والأسترالي روبن كوايسون والفرنسي يوسف نياكيتي، فيما سيلتحق الألماني أمين يونس ببعثة الفريق بمعسكر تركيا.

على صعيد آخر تواصل إدارة الاتفاق مساعيها في البحث عن مدافع أجنبي آخر بعد الأنباء التي أكدت رفض الكرواتي الدولي دوماجوف فيدا لاعب فريق بشكتاش التركي قبول العرض الاتفاقي، رغم الاتفاق المبدئي بين الطرفين، إذ طالب الفرنسي كارتيرون بالتعاقد مع مدافعين أجانب ومحور ارتكاز عقب الاستغناء عن السلوفاكي فيليب كيش، وكذلك البحث عن مهاجم بديل للفرنسي يوسف نياكيتي الذي يرتبط بعقد مع النادي لعام 2023، في حال تمكنت إدارة النادي من تسويقه.