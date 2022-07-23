آل حزام يودع بطولة العالم لألعاب القوى

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وتعد هذه أفضل نتيجة حققها آل حزام هذا الموسم، ليحتل المركز الـ14 في الترتيب العام للسباق، في أول مشاركة له ببطولة العالم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن حل ثامنا في المجموعة الأولى للتصفيات الأولية، ودع السعودي حسين آل حزام منافسات بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة في يوجين الأمريكية، حيث حقق قفزة ارتفاعها 5.65 م في منافسات القفز بالزانة.وتعد هذه أفضل نتيجة حققها آل حزام هذا الموسم، ليحتل المركز الـ14 في الترتيب العام للسباق، في أول مشاركة له ببطولة العالم.

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