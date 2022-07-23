شكرا لقرائتكم خبر «عزاوي» الأسرع توقيتا بأول سباقات مهرجان ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق أمس أول سباقات فئة المفاريد (بكار وقعدان) بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 لمسافة 2 كلم، في أجواء من الحماس والإثارة.

واكتسحت البكرة (عزاوي) لمحمد بن ناصر الكربي قصب السبق في أسرع توقيت بدقيقتين و56 ثانية (2,56,601)، وتفصيلا فازت عزاوي بالمركز الأول في الشوط الخامس وكذلك أسرع توقيت بين الفائزين في الـ 16 شوطا المخصصة للفترة الصباحية.

وبدأت السباقات عند الساعة السابعة صباحا وفاز بالأول في الشوط الاول (تعزيز) لرفيع سميحان العنزي، يليه (عجيب) للمالك سلمان عبيد الدوسري في الشوط الثاني، ثم (بشاير) للمالك بشير بزاع الشمري في الشوط الثالث والحاسم للمالك عامر سعد المري فاز بالمركز الأول في الشوط الرابع، وسادسا (شميمي) لحمد محمد الوهيبي، ثم (جاه) لمحمد ناصر الهاجري في الشوط السابع، و(ضبيان) للمالك محمد وليد العنزي، بالمركز الأول في الشوط الثامن، ثم (نوايد) لسالم محمد المري في الشوط التاسع (شاهين) للمالك صالح ضيف الله البريكي في الشوط العاشر، (نوايد) لفيصل فهد الهاجري في الشوط الحادي عشر، (الحصيني) للمالك سلمان عبيد الدوسري في الشوط الثاني عشر، (الجازي) لطلال محمد المري فاز بالمركز الأول في الشوط الثالث عشر، (زحل) للمالك ناصر عبدالهادي المري في الشوط الرابع عشر، (جود) لمحمد سلمان الدوسري في الشوط الخامس عشر، (حرب) للمالك فهد فاهد الحربي في الشوط السادس عشر.