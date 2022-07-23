بطل الدوري يدشن تحضيراته والمالكي يتقدم المغادرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف بطل الدوري فريق الهلال أمس استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد أن تمتع اللاعبون بالإجازة الموسمية التي منحهم إياها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني «رامون دياز»، عقب نهاية منافسات الموسم الرياضي 2021/2022 م الذي حققوا خلاله دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.

وبدأ برنامج الفريق بالتجمع تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية الشاملة في الفترة الصباحية، على أن يجرى المران الأول في الفترة المسائية.

وسيواصل الفريق تدريباته على ملعب النادي لمدة 5 أيام، قبل أن يغادر لمدينة برمنجهام الإنجليزية 29 يوليوالحالي، لخوض معسكر إعدادي يخوض خلاله عددا من المباريات التجريبية.

ويتقدم محور الفريق عبدالإله المالكي القائمة المغادرة، لمواصلة برنامجه التأهيلي، عقب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.

ولن يغادر الثنائي صالح الشهري ومتعب المفرج مع بعثة الفريق، وذلك لمواصلة برنامجيهما التأهيليين في مركز أسباير بقطر، بعد عملية وتر القدم للشهري والرباط الصليبي للمفرج.