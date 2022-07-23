109 أندية تفشل في الحصول على دعم الحوكمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة الرياضة آلية جديدة لتقديم مبالغ الدعم المالي الخاصة بمبادرة الحوكمة للأندية السعودية في المواسم القادمة، حيث قسمت الأندية إلى 6 فئات بالاعتماد على نتائجها في المبادرة خلال الموسم الماضي.

وتم التقسيم حسب الدرجات التي حققتها الأندية في المعايير الخمسة المعتمدة في مبادرة الحوكمة، وهي: الاستراتيجية والقيادة والإدارة والتشغيل والالتزام والتحكم والرقابة والإدارة المالية والأنشطة التسويقية والفعاليات.

وسيتم منح أندية الفئة الأولى حال حققت المعايير المطلوبة في الموسم القادم 28 مليون ريال سعودي، فيما ستحصل أندية الفئة الثانية على 23 مليون ريال، والثالثة على 20 مليونا، فيما لن تحصل أندية الفئة الرابعة سوى على 2.5 مليون ريال والخامسة على مليون ريال.

فيما أندية الفئة السادسة وعددها 109 هي التي لم تتمكن من الدخول في الدعم الحالي لمبادرة حوكمة الأندية، بسبب عدم استيفائها الشروط المطلوبة للانضمام، ولن تحصل أندية هذه الفئة على أي مبالغ مالية، لكنها ستخضع لورش عمل وتدريب متواصل تمهيدا لدخولها في الفئة الأعلى موسم 2023 - 2024.

وجاءت أندية الهلال والشباب والاتفاق فقط في الفئة الأولى بعد أن نجحت في تحقيق درجة تقييم 6 من 7 أو أكثر لكل معيار من المعايير الخمسة المعتمدة في مبادرة الحوكمة خلال الموسم الماضي، فيما حلت أندية النصر والتعاون والحزم والفيحاء والفيصلي في المركز الثاني بعدما نجحت في تحقيق متوسط 6 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير الخمسة.

في حين الفئة الثالثة ضمت أندية الباطن، الطائي، الاتحاد، الرائد، ضمك، أبها، الأهلي، القادسية، الخليج، العدالة، الوحدة، والرياض، وقد حققت الموسم الماضي متوسط التقييم 5 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.

وضمت المستويات الثلاثة الأخيرة بقية الأندية وجميعها من الدوري السعودي بمختلف درجاته باستثناء دوري المحترفين، حيث تواجدت جميع أنديته في المستويات الثلاثة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية الجديدة التي ستطبق بدءا من الموسم القادم تهدف إلى رفع مستوى حوكمة العمل وتحسين المكافآت الممنوحة للأندية دون اعتبار لدرجة النادي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، على أن يستمر العمل بهذه الآلية في نهاية كل موسم رياضي وفق البنود المعتمدة.

أندية الفئة الأولى: الهلال والشباب والاتفاق

أندية الفئة الثانية: النصر والتعاون والحزم والفيحاء والفيصلي

أندية الفئة الثالثة: الباطن، الطائي، الاتحاد، الرائد، ضمك، أبها، الأهلي، القادسية، الخليج، العدالة، الوحدة، الرياض

أندية الفئة الرابعة: بقية الأندية

أندية الفئة الخامسة: بقية الأندية

أندية الفئة السادسة: بقية الأندية

مبادرة الحوكمة للأندية السعودية:

الفئة الأولى:

تمنح 28 مليون ريال

الفئة الثانية:

تمنح 23 مليون ريال

الفئة الثالثة:

تمنح 20 مليون ريال

الفئة الرابعة:

تمنح 2.5 مليون ريال

الفئة الخامسة:

تمنح مليون ريال

الفئة السادسة:

لم تتمكن من الدخول في الدعم الحالي