تالسكا الأعلى قيمة سوقية وتراجع السومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم عدد من نجوم الدوري السعودي أداء مميزا خلال منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حين سجل آخرون مستويات مخيبة للآمال، وقد انعكس ذلك على القيمة السوقية لكل منهم.

وحظي لاعب النصر البرازيلي تالسكا بموسم ممتاز، وتصدر الأعلى قيمة سوقية بين جميع لاعبيه المحليين والأجانب وتبلغ 13 مليون يورو، فيما تراجعت القيمة السوقية لنجم الأهلي عمر السومة إلى مليوني يورو، بعد أن كانت عند بداية الموسم 5 ملايين يورو، وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت.

رومارينيو - الاتحاد

حافظ على قيمته السوقية مع الاتحاد دون أي تغيير على مدار الموسم، إذ كانت 6 ملايين يورو عند بدايته وكذلك عند نهايته.

أوديون إيجالو - الهلال

رغم موسم أوديون إيغالو المذهل مع الشباب والهلال وقيادته الأخير للفوز بلقب الدوري السعودي وتتويجه هدافا للبطولة، إلا أن قيمته السوقية انخفضت على مدار الموسم، حيث بدأه بـ3.5 ملايين يورو وأنهاه بـ2.8 مليون.

أندرسون تاليسكا - النصر

حظي بموسم ممتاز في الدوري السعودي، وحاليا هو الأعلى قيمة سوقية بين جميع لاعبيه المحليين والأجانب وتبلغ 13 مليون يورو، وقد ارتفعت بشكل جيد على مدار الموسم، إذ كانت عند البداية 10 ملايين يورو.

عمر السومة - الأهلي

تبلغ القيمة السوقية لنجم الأهلي عمر السومة حاليا مليوني يورو، بعد أن كانت عند بداية الموسم 5 ملايين يورو! مما يعكس الموسم السيئ جدا للمهاجم السوري وفريقه.

موسى ماريغا - الهلال

بدأ مهاجم الهلال بقيمة سوقية بلغت 10 ملايين يورو وانخفضت في نهايته إلى 7.5 ملايين.

عبدالرزاق حمدالله - الاتحاد

بدأ عبدالرزاق حمدالله الموسم بقميص النصر بقيمة سوقية بلغت 5 ملايين يورو، وأنهاه بقميص الاتحاد بـ3.2 ملايين يورو.

فينسنت أبوبكر - النصر

بلغت قيمة فينسنت أبوبكر السوقية بداية الموسم 10 ملايين يورو، وقد تراجعت في نهايته إلى 7 ملايين، وهو الثالث في النصر من حيث القيمة السوقية حاليا والثامن في الدوري السعودي.

سالم الدوسري - الهلال

انخفضت القيمة السوقية لنجم الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، من 3.2 ملايين يورو عند بداية الموسم الأخير إلى 2.8 مليون عند نهايته.