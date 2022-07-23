شكرا لقرائتكم خبر برشلونة يسخر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة «كلاسيكو» وديا بكرة القدم، فجر اليوم، في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد (2022-2023).

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع «تويتر» مقطع فيديو «ساخر» من غريمه التقليدي ريال مدريد، بطله رئيس الفريق الكتالوني خوان لابورتا، الذي يظهر على لافتة عبر شاشات الإعلانات الضخمة قرب الفندق الذي يقيم فيه «البلوغرانا» بمدينة «لاس فيجاس»، ومكتوب عليها باللغتين الكتالونية والإنجليزية «إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيجاس للعب، سنلعب، لكن لا تقلق يا ميرينغي، ما يحدث في فيجاس يبقى في فيجاس».

وجاء هذا الإعلان على غرار ذلك الذي ظهر العام الماضي، ضمن الحملة الانتخابية لخوان لابورتا، حيث وضع وقتها لافتة قرب ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل ريال مدريد، وكتب عليها «نتطلع لرؤيتكم مجددا».

ويتزامن نشر الفيديو الإعلاني مع وصول برشلونة إلى مدينة «لاس فيجاس» حيث سيخوض فجر الأحد ثاني «كلاسيكو» أمام ريال مدريد على أراضي الولايات المتحدة، بعد الأول عام 2017، وانتهى بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.